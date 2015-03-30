普京致函阿盟峰会称支持中东 被沙特批“虚伪”

沙特周日在阿盟峰会上指责俄罗斯总统普京虚伪，称普京不应一边通过支持叙利亚总统阿萨德来破坏中东稳定，一边表示支持中东。阿盟峰会上宣读的普京信函中称：“我们支持阿拉伯国家追求美好未来，支持在没有外部干预的情况下、通过和平方式解决阿拉伯世界面临的所有问题。”这遭到沙特外长费萨尔的猛烈抨击。路透