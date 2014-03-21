普京无惧西方孤立制裁 向东拉拢亚洲盟国

* 俄罗斯并吞克里米亚可能遭西方国家孤立

* 普京瞄准以天然气协议拉拢中国

* 中俄关系仍如履薄冰

* 日本左右为难

路透莫斯科3月21日 -俄罗斯总统普京本周签订条约将克里米亚并入版图，就在克里姆林宫敲锣打鼓庆祝，西方国家愤愤不平的时候，普京麾下一名亲信展开亚洲之行，拉拢俄罗斯的东方盟国。

俄罗斯副总理谢琴出访翌日就在东京对媒体说，西方政府若想对俄罗斯采取更多制裁，只会适得其反。

谢琴身兼俄罗斯最大油企Rosneft(ROSN.MM)总裁，其讯息非常明确：如果欧洲和美国孤立俄罗斯，俄方将放眼东方，向亚洲寻求新业务、能源交易、军事合约及政治盟友。

俄罗斯手中的圣杯，就是与中国的天然气供应交易，经过多年协商此案现在显然即将有结果。如果普京5月出访中国时能够签约，他等于可昭告天下俄罗斯已经向东看，不需要与西方世界为伍。

“俄罗斯与西方关系越糟糕，就越想向中国靠拢。如果中国支持俄国，就没人可说俄国是被孤立，”智库CAST的中国专家VasilyKashin说。

有些迹象或许激励了普京。上周六联合国安理会表决克里米亚脱乌入俄公投无效的草案时，中国弃权。

北京的支持对普京至为关键。不仅因为中国和俄罗斯同为安理会常任理事国，也因为全球第二大经济体的中国，不乐见西方式民主遍地开花。

因此普京周二在签署协定，让60年前由苏联最高领导人赫鲁晓夫划归乌克兰的克里米亚重回俄罗斯前，于克里姆林宫的演说中特别感谢中国的理解，也就不足为奇了。

中国国家主席习近平也展现对中俄关系的高度重视，将去年接任后的首次出访定在俄罗斯，并出席上月索契冬奥会开幕。

许多西方领导人抨击俄罗斯的人权记录，并未出席索契冬奥会。相形之下，普京和习近平3月4日还通过电话讨论乌克兰之事，克里姆林宫称他们的立场“相近”。

中俄紧密联盟将使两国成为一股制衡美国的力量。

**温暖拥抱，但非紧紧相拥**

尽管北京释出的信号看似正面，但普京或许发现，中国对俄的拥抱并不如他所希望的那么热烈。

中俄间仍有些顾忌。两国在1960年代的苏联时期，曾因一起边境纠纷而几乎开战。

俄罗斯国有天然气公司Gazprom(GAZP.MM)希望从2018年起，每年通过中俄间第一条输送管道向中国供气380亿立方米。俄罗斯是全球最大传统产气国，中国则是最大消费国。

“我们计划是5月。”一名Gazprom公司发言人被问及协议的时间时表示。

公司一消息人士称，“合理的预期是在普京访问中国时。

但双方仍在切磋定价，而俄罗斯与西方关系降温，使中国的态度硬起来。俄罗斯业界消息来源称，北京的目标是把价格谈到比欧洲低。Gazprom约一半营收来自向欧洲供气。

中国石油天然气集团公司成为贪腐调查的中心，其内部骚动也可能导致进度落后，莫斯科Sberbank CIB分析师ValeryNesterov表示，中国也需要时间检讨其能源策略，并将页岩气及液化天然气(LNG)纳入考量。

Nesterov指出，“结果就是对俄罗斯能源供给进行制裁的威胁，间接增加了中国在谈判中的筹码。”

**强化业务**

俄罗斯满足了欧洲近三分之一的天然气需求，去年供应给欧盟及土耳其的天然气量超过1,620亿立方米，创下历史新高。

然而中国今年取代德国成为俄罗斯原油的最大买家，主因Rosneft已经取得协议，提高通过东西伯利亚至太平洋管线、及另一条途经哈萨克斯坦的输油管的运输量。

如果俄罗斯遭到西方新一轮制裁所孤立，那么俄罗斯和中国也可能加强能源以外领域的合作；目前制裁内容仅影响少部分官员的海外资产，同时也未把矛头瞄准企业。

CAST的Kashin表示，俄罗斯和中国自2010年以来就一直在讨论苏霍伊苏-35战斗机销售事宜，而交易成功的机会也可能增加。

中国对于在俄罗斯投资基础建设、能源和商品事业有着浓厚兴致；而与西方往来下滑，可能迫使莫斯科当局放弃对中国投资部分战略产业的保留态度。

“在西方制裁下，气氛可能快速地转为对中国有利。”国际律师事务所Morgan Lewis莫斯科办公室管理合伙人Brian Zimbler表示。

俄罗斯和中国间的贸易额在2013年成长8.2%至81亿美元，同时俄罗斯在2013年仍仅是中国第七大的出口贸易伙伴，而在进口方面也没有挤入前十名。欧盟是俄罗斯最大贸易伙伴，占其贸易总额近半比重。

**日本面临两难选择**

谢琴的访问行程还包括印度、越南及韩国。他是普京的亲密伙伴，从普京在圣彼得堡担任公职以来就开始合作，一直到进入克里姆林宫，官拜副总理。

在东京，他在俄罗斯石油和天然气开发方面为日本投资者提供了更多合作机会。

俄罗斯石油公司(Rosneft)与日本公司已经展开了一些合作项目。日本方面也在首相安倍晋三努力下致力于改善与俄关系，尽管两国自二战以来存在领土争端。

不过日本在克里米亚问题上进退两难，因为作为七国集团之一，日本面临着制裁俄罗斯的压力。

日本没有承认克里米亚入俄公投，并威胁暂停一项投资协议与放宽签证要求的协商，作为部分制裁措施。

两国关系紧密是受共同的能源利益驱使。俄罗斯计划在20年内至少将输入亚洲的石油和天然气翻番，日本则进口大量化石燃料来替代福岛危机后关闭的核能。

去年从俄罗斯进口的石油增加近45%，占供应量的近7%。

不过就算这个两难境地让日本难以抉择，普京却不太可能因此失眠。

“我认为普京不会过于担心日本甚至欧洲的言论。他只担心中国，”Post-Soviet Space社会与政治进程的信息与分析中心主管Alexei Vlasov称。

除了中国之外，普京的确也花了一些篇幅感谢印度对乌克兰及克里米亚问题的谅解，称其表现出了“克制与客观的态度”。

他还在周二与印度总理辛格通过电话讨论这一危机，暗示与传统上非结盟国印度的关系有进一步发展的空间。

尽管印度一直是美国军火的最大出口市场，俄罗斯却也一直是关键的国防供应国，友好关系一直得以保持，尽管双方因为苏维埃时代的战略伙伴关系的原因而缺乏在商业及贸易上的深度往来。

对于普京而言，克里米亚危机是他两年前谋求第三度担任俄罗斯总统时阐述的外交战略理念的测试案例。

他当时表示，他希望与中国建立更为牢固的经济关系。但他也表示俄罗斯必须“成为更广泛世界的一部分”，并称“我们不希望也不能孤立自己。”

两年过去了，第一个目标他已经接近实现，但尚不清楚他的民众对于他为第二个目标的努力作何感想。(完)

(编译/审校 李婷仪/张若琪/张明钧/石冠兰/田建华/爱茂林/徐文焰)

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