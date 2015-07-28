普京力挺布拉特 称不信其贪腐

俄罗斯总统普京接受瑞士广播公司RTS采访时力挺国际足联主席布拉特。普京说：“我们都知道布拉特先生眼下面临的处境。我不想多说细节，但关于他个人卷入贪腐的说法，我一个字都不信。”5月时国际足联丑闻曝出时，普京就严厉抨击美国对国际足联发起调查一事，称美国干预其并无管辖权的事务。普京此次接受采访时再次将矛头指向美国，并将范围扩大至英国。路透