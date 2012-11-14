普京电话祝贺奥巴马连任

克里姆林宫周二称，俄罗斯总统普京打电话给奥巴马，祝贺他在美国总统选举中获得连任。声明指出，普京在电话中再次邀请奥巴马访问俄罗斯，奥巴马也表示有此准备。美国大选过後的11月7日，普京就曾发去贺电祝贺奥巴马以“明显优势”赢得大选。图为普京。路透