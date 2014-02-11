《信报》：普京索契拥抱中日 平衡战略扩俄影响

（2月11日社评）

俄罗斯总统普京在索契冬季奥运会上把运动场地变成他追求强国之梦的外交舞台，既会见了中国国家主席习近平，又与日首相安倍晋三会晤，并接受安倍之邀，于今秋访日，发挥平衡战略手段，充分利用中俄日三角关系的互动与制衡，借势进一步强化俄罗斯在亚太地区的影响力。

从安倍此行成果看，普京不仅答允今秋访日，两国还确认对北方领土之争及缔结和平协议加快谈判步伐；在安全对话、能源合作、日本向俄国远东区投资加强合作亦取得共识，令安倍喜出望外。

日美同盟军事合作，是美国对俄罗斯全球遏制的重要战略组成部分。另一方面，中美日在亚太竞争中，俄国虽视中国为首要合作对象，发展中俄战略协作伙伴关系以制衡美日，但同时亦致力改善和发展美日关系，以牵制中国。

习近平出席索契冬奥，明显亦有进一步联俄制日，打击安倍政府右翼气焰的意味。看深一层，俄罗斯与美国在地缘政治、反导弹防御、民主和人权等领域存在难以调和的矛盾和分歧；与日本亦有北方四岛领土之争，故俄罗斯与日美之间的战略猜疑和戒心十分浓厚。

相比之下，中俄之间的战略共同利益多于分歧。当前两国所涉及的矛盾，都并非无法调和的冲突，因此，中俄的战略关系显然较俄国对美日的战略关系更形紧密，合作利益更大。

综合而言，中国加强与俄罗斯深化战略协作伙伴关系，无疑是优先的外交政策选择。如今普京于索契冬奥的外交舞台上搞中日平衡战略，看来暂时无损中俄合作的基调，但却生动体现了大国政治追求权力和利益的本质。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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