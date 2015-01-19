博客：俄金融危机或葬送普京的欧亚经济联盟梦

博客：中国废除养老金“双轨制” 迈出收入分配公平一大步
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
记者 Andrei Makhovsky/Dmitry Solovyov/Margarita Antidze
俄罗斯金融危机对周边前苏联国家的伤害越来越大，这可能会葬送俄罗斯总统普京打造欧亚经济联盟（EEU）以与美国和欧盟竞争的梦想。
从欧盟边上的白俄罗斯到与中国接壤的哈萨克斯坦，这些昔日的前苏联加盟共和国中，有些目前对俄罗斯是否拥有牵头打造欧亚经济联盟的资质表示质疑。
面对来自俄罗斯的经济冲击，白俄罗斯等一些国家迫于无奈，只能任由其本币贬值，而阿塞拜疆等一些国家则正在投入大量美元，以保持汇率稳定。
这些周边邻国在官方立场上对俄罗斯的遭遇表示同情，有些还表面上支持普京的欧亚经济联盟构想。
但俄罗斯卢布兑美元在2014年贬值逾40%，加上今年走势依旧疲软，面对这种情景，有些国家开始出现微词，其中以白俄罗斯总统卢卡申科最为突出。该国一度对购汇征收30%的税费，以防止疯狂购汇。
该国目前已将企业购汇的税率下调至10%，取消个人购汇征税。
克里姆林宫将乌克兰视为欧亚经济联盟的关键一员。
但俄罗斯在去年3月将克里米亚纳入本国版图，并支持乌克兰东部的分裂力量，乌克兰央行行长Valeriia Gontareva的一番话，也许代表了该国当局对俄罗斯的立场。
“作为个人，对于俄罗斯卢布的情况，我真的感到高兴，”她在去年12月说。“但作为央行行长，我高兴不起来，因为俄罗斯仍是一个重要的贸易伙伴。”
即使这些国家中有些能幸免于难，那也将是寥寥无几，而他们所遭受的痛楚，可能会促使一些国家想更加独立。
产油国阿塞拜疆已经表示对普京的欧亚经济联盟不感兴趣，同样位于南高加索地区的格鲁吉亚则称，俄罗斯出现的金融动荡应当会令格鲁吉亚巩固向西靠拢的政策。（完）
中国被诟病多年的机关事业单位与企业养老保险制度“双轨制”，终于被正式废除，意味着中国社会收入分配向公平迈进一大步。不过，对于刚起步的机关事业单位养老保险并没有结余，却也引发是否会吞蚀中国现有3万多亿元人民币企业养老资金结余的疑虑。
国际原油价格从去年中至今重挫六成，而中国成品油价同期跌幅却不足三成，究其原因，两个月内三次毫无顾忌地上调成品油消费税抵减了部分油价跌幅。尽管“加税没商量”的做法从中国目前规章看并无违规，但另一方面也凸显中国在税收法定性方面的不足。
油价长达六个月的跌势，令美国能源企业股票市值蒸发近四分之一，投资者不禁想问，这个行业受到的折磨是否已经足够，现在适不适合赶在本月稍晚进入财报季之前重新入手。