综述：普京签署协议合并克里米亚

3月18日，俄罗斯总统普京（前排，右二），克里米亚总理Sergei Aksyonov（前排，左），克里米亚议会议长Vladimir Konstantinov （前排，左二）和塞瓦斯托波尔市长 Alexei Chaliy在克里姆林宫出席签字仪式。 REUTERS/Sergei Ilnitsky

* 普京签署签署条约，将克里米亚并入俄罗斯

* 指责西方“虚伪”，在乌克兰问题上“越线”

* 乌克兰一名士兵在克里米亚冲突中被杀

* 基辅允许驻克里米亚部队使用武器自卫

* 美国与欧盟制裁数名俄罗斯人与乌克兰人

路透莫斯科/基辅3月18日 -俄罗斯总统普京不顾乌克兰反对和西方制裁，周二在莫斯科签署协议，再度使克里米亚成为俄罗斯的一部分。但普京表示，他没有计划夺取乌克兰的其它地区。

在克里米亚半岛，辛菲罗波尔一个仍由基辅控制的基地遭到攻击，一名乌克兰士兵被打死。这是自俄罗斯三周前夺取控制权以来，克里米亚首次因军事冲突而导致的死亡事件。

基辅表示，攻击者身穿俄军制服。基辅已授权驻克里米亚的乌克兰士兵可以使用武器自卫，而以前的命令是面对攻击时避免使用武器。

普京在议会发表充满爱国情操的演讲，听众起立喝彩、热情欢呼、热泪盈眶。普京表示，克里米亚周日公投结果表明，当地绝大多数民众的意愿是重新加入俄罗斯。

在俄罗斯国歌声中，普京和克里米亚领导人签署条约，将该地区纳入俄罗斯联邦，并宣称：“在人们心中和记忆中，克里米亚一直是且仍将是俄罗斯不可分割的一部分。”俄罗斯议会料在几日内批准该条约。

普京稍后对红场上挥舞国旗的民众表示，克里米亚已“回家”。

乌克兰和俄罗斯军队保持克制避免暴力冲突，基辅急于避免给莫斯科制造借口来增强其在克里米亚的部署。

不过，乌克兰亲西方的总理ArsenyYatseniuk谴责周二发生的一名军人死亡事件是犯下了“战争罪”，呼吁进行国际谈判来阻止冲突升级。

国际文传电讯社乌克兰分部援引克里米亚警方的话报导称，亲俄“自卫武装”的一名成员也在这起事件中被打死。但该消息目前无法得到证实。

在基辅，代总统OleksanderTurchinov的新闻处宣布了新的军事命令。“鉴于一名乌克兰士兵死亡...乌克兰驻克里米亚军队现在可以使用武器自卫，”国防部的命令表示。

Turchinov还指责说，俄罗斯合并克里米亚，令人回想起纳粹德国在二战前夕吞并奥地利和捷克斯洛伐克的苏台德地区。

**敌对反应**

普京的讲话立即在西方引起敌对反应。

美国副总统拜登谴责俄罗斯在克里米亚的行为，称这无非是“攫取领土”。他还在出访波兰时强调，华盛顿承诺保护与俄罗斯接壤的北大西洋公约组织(NATO)盟国。

波兰总理Donald Tusk表示，国际社会无法接受俄罗斯的行为，英国则中止与俄罗斯的军事合作。

英国首相卡梅伦称，俄罗斯使用武力改变边境的做法绝对不可接受，威胁普京将面对”更加严重的后果“。

北约秘书长拉斯穆森在声明中表示，“吞并克里米亚不合法也不合理，NATO盟国不会承认这种做法。”(完)

(编译/审校 张涛/侯向明/龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。