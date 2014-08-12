普京将会见安全主管 在克里米亚发表谈话

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透莫斯科8月12日 - 克里姆林宫表示，俄罗斯总统普京周三将与手下高阶安全主管会面，并在隔日向与他一同访问克里米亚的政府及国会成员发表讲话。
一俄罗斯护卫队周二携带粮食、饮水及其他援助物品前往东乌克兰，而当地政府军正进逼亲俄国叛乱份子；不过基辅当局表示，不会允许俄国车辆跨入边界。
这个地区在历经四个月的战事后正面临人道危机，乌克兰及西方国家对俄罗斯发出警告，呼吁其勿将这次行动偷偷转化为军事行动。(完)
(编译 张明钧; 审校 龚芳)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。