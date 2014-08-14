普京讲话显示立场缓和 称俄不希望战争或对抗

路透克里米亚雅尔塔8月14日 - 俄罗斯总统普京周四表示，俄罗斯将维护自己的利益，但不想因此而与外部世界对抗。普京数月来一直对乌克兰危机持强硬立场，上述讲话显示出和解倾向。

普京在克里米亚向俄罗斯部长们与国会议员讲话，许多人以为他会就乌克兰问题发表重大声明。克里米亚原来是乌克兰领土，俄罗斯今年将其吞并。

但普京讲话非常低调，并且避免使用危机期间针对西方的冷嘲热讽。乌克兰危机导致俄罗斯与西方之间的关系降至冷战结束以来的最差水平。

“我们必须冷静、有尊严而且有效地建设我们的国家，而非与外部世界隔绝，”普京表示。“我们要团结并动员起来，但这并非为了战争或任何形式的对抗...而是为了俄罗斯努力工作。”

他还指出，俄罗斯将竭尽所能，尽快结束乌克兰的冲突和流血。

普京周四阐述了他对俄罗斯外交政策主旨的理解，认为那应该是爱好和平的。

“我们在全球的所有伙伴都应当理解，俄罗斯与其他强大的主权国家一样，拥有多种方式和手段来保障国家利益，其中就包括武力，”他说。

“但这并非万能的，我们无意像某些人一样，手中挥舞着刀子在世界各地横冲直撞。不过每个人都应当了解，我们也是有这种手段的。”

北大西洋公约组织(NATO)秘书长拉斯穆森在被问及普京的谈话时称，如果这些表述是为了缓和对峙局面而作出的真诚努力，将是受欢迎的。(完)

(编译 张涛/徐文焰；审校 杜明霞/白云)

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