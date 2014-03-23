普京签署法令 完成克里米亚入俄程序

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透莫斯科3月21日 -俄罗斯总统普京周五签署法令，完成将克里米亚并入俄罗斯的程序。而西方领导人宣称克里米亚仍是乌克兰的一部分。
在俄罗斯国家电视台实况转播的仪式上，普京总统签署法令，批准将克里米亚纳入俄罗斯的条约，以及新成立克里米亚和塞瓦斯托波尔两个行政区的法律。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。