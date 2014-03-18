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时事要闻 | 2014年 3月 18日 星期二 14:51 BJT

普京推动克里米亚入俄进程

路透莫斯科3月18日 -俄总统普京周二努力推进将乌克兰克里米亚地区纳入俄罗斯的进程。他向俄政府和议会传达了克里米亚领导层提出的入俄提议。

普京已在昨日承认克里米亚是独立主权国家，此前克里米亚公投结果支持入俄。普京周二稍晚将在议会发表讲话。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

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