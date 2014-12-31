“硬汉”普京能否带领俄罗斯摆脱危机？

有批评人士指责普京为了追求社会主义式辉煌，牺牲了民众的政治和经济自由，将国家拖向经济崩溃的边缘，并令俄罗斯在国际社会上陷入孤立。普京的重要功绩之一是金融稳定，但这目前也因油价重挫且卢布贬值而岌岌可危。普京个人和以他为中心的体制命运如何，主要取决于他如何应对国内经济危机以及乌克兰危机。路透