俄银行家否认自己曾认为莫斯科国立大学一名官员是普京的小女儿

路透伦敦11月10日 （记者 Richard Woods） - 一名俄罗斯高级银行家否认自己曾认为莫斯科国立大学的一名官员就是俄罗斯总统普京的小女儿。

俄罗斯天然气工业银行（俄气银行）副董事长安德烈·阿基莫夫（Andrey Akimov）否认了路透今天发表的一篇报道。路透在报道中援引阿基莫夫称，莫斯科国立大学的一名代理副校长Katerina Tikhonova是普京的女儿。除阿基莫夫之外，路透在报道中还通过另外两名消息人士证实了Tikhonova的身份。

路透维持对阿基莫夫言论的报道。

Tikhonova在莫斯科国立大学主持一个名为“Innopraktika”的项目，该项目为年轻科学家提供支持。俄气银行支持该项目。

路透在报道中援引阿基莫夫有关Tikhonova的话称：“我知道这是普京的女儿。但我们决定支持莫斯科大学的项目，无论它有何家庭背景。”

俄气银行今天在莫斯科发表声明称：“阿基莫夫看到路透社的报道时感到意外和困惑，报道中他被认为作出了有关‘Innopraktika’项目的负责人Tikhonova小姐可能是俄罗斯总统普京女儿的声明。事情并非如此。”俄气银行表示：“阿基莫夫没有作出此类声明。”

路透维持该报道。路透发言人称：“阿基莫夫先生是公开接受路透采访的。我们对他言论的报道是完全准确的，路透维持该报道。”

路透的这篇报道调查了Tikhonova的角色，以及普京身边精英阶层下一代的崛起。报道称，Tikhonova自称是Kirill Shamalov的配偶，后者是普京一位老朋友的儿子，在一家价值约20亿美元的天然气和石化公司持有股份。（完）