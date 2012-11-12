普京撤换俄武装力量总参谋长

路透莫斯科11月9日电（记者 Timothy Heritage）---俄罗斯总统普京周五免去俄武装力量总参谋长马卡罗夫（Nikolai Makarov）的职务，任命格拉西莫夫（Valery Gerasimov）继任。此前普京还因贿赂丑闻撤换了国防部长。

马卡罗夫担任总参谋长一职四年。格拉西莫夫现年57岁，曾指挥车臣战争。

总参谋长一职的人事变动在外界的预期之中，外界普遍认为，绍伊古（Sergei Shoigu）继任国防部长後，带进他个人的人事班底。

普京要求格拉西莫夫继续推进俄军现代化改革，并暗示原国防部长谢尔久科夫（Anatoly Serdyukov）任职期间形势日趋紧张，要求格拉西莫夫改善与国防行业的关系。

“我非常希望你和国防部能够与国防行业的领军企业们建立良好而且稳定的关系。”普京对格拉西莫夫和绍伊古表示。

普京间接提到谢尔久科夫与国防企业高管的关系不佳，他指出：“近期国防部对国防行业的需求有所改变。我们当然要努力拥有尖端武器，但也需要一定程度的稳定。”普京曾指责国防企业不开发更尖端的武器。

格拉西莫夫从2010年开始出任俄军副总参谋长，并兼任国防部第一副部长。普京还任命俄西部军区司令巴欣（Arkady Bakhin）为国防部第一副部长。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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