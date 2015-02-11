普京称虽面临压力 俄罗斯将奉行独立外交政策

俄罗斯总统普京周二称，虽然在今天充满挑战的国际环境下压力重重，俄罗斯仍将奉行独立外交政策。在庆祝俄罗斯外交工作者日之际，普京在致外交官们的电报中称：“无论俄罗斯联邦面临多少压力，我们将继续奉行独立外交政策，以支持我们人民的基本利益，并维持全球安全和稳定，这是确定无疑的。”路透