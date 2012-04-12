不满普京杜马表态 多人拂袖而去

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透莫斯科4月11日电---俄罗斯总理普京周三在国家杜马谈及围绕地方选举的争议时，一些反对派代表拂袖而去以示抗议。
之前，“公正俄罗斯党”代表奥利格‧沙因（Oleg Shein）在南部阿斯特拉罕市市长选举中落败後，他与支持者抨击选举舞弊并绝食抗议。
普京在国家杜马回答“公正俄罗斯党”提问时表示，要挑战选举结果，正确的方法是诉诸法庭。
普京说：“就我所知，你们的同僚沙因开始绝食抗议，却不诉诸法庭。这有点奇怪。为什麽要绝食呢？”
“也许法院会审理清楚，所有人都会认同审理结果。我觉得，他们必须诉诸法庭。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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