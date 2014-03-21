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时事要闻 | 2014年 3月 21日 星期五 18:13 BJT

普京称当前不应对美国制裁“以牙还牙”--报道

路透莫斯科3月21日 -国际文传电讯社报道称，俄罗斯总统普京周五称俄罗斯当前应自制，不对美国宣布的制裁措施进行报复性反制裁。

国际文传电讯社援引普京的话报导称，“我想我们当前应有所节制，避免以牙还牙。”(完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)

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