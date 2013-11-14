俄罗斯法院裁定政府可没收普京头号反对者的资产

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透莫斯科11月12日 - 俄罗斯一家法院周二判决政府可以没收普京头号反对者亚历克谢·纳瓦尔尼（AlexeiNavalny）的资产。纳瓦尔尼被控挪用公款，他表示这是当局对反对者的威胁。
上个月，联邦调查委员会对纳瓦尔尼及其兄弟奥列格提起诉讼，称其涉嫌盗窃和洗钱，两人面临最高10年的监禁。审判日期尚未确定。
另外一宗案件中，现年37岁的纳瓦尔尼因盗窃被判五年监禁，缓期执行。
该法院的发言人说：“法庭今天批准没收资产。”她表示，由联邦调查员决定是否执行以及何时执行。
纳瓦尔尼称，对他的新指控是试图“恐吓”得罪当局的人。
他周二在博客中写道：“我不知道他们没收了什么资产。他们做决定的时候并未邀请我出庭。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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