俄罗斯法院裁定政府可没收普京头号反对者的资产

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月12日 - 俄罗斯一家法院周二判决政府可以没收普京头号反对者亚历克谢·纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的资产。纳瓦尔尼被控挪用公款，他表示这是当局对反对者的威胁。

上个月，联邦调查委员会对纳瓦尔尼及其兄弟奥列格提起诉讼，称其涉嫌盗窃和洗钱，两人面临最高10年的监禁。审判日期尚未确定。

另外一宗案件中，现年37岁的纳瓦尔尼因盗窃被判五年监禁，缓期执行。

该法院的发言人说：“法庭今天批准没收资产。”她表示，由联邦调查员决定是否执行以及何时执行。

纳瓦尔尼称，对他的新指控是试图“恐吓”得罪当局的人。