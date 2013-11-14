俄罗斯法院裁定政府可没收普京头号反对者的资产

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科11月12日 - 俄罗斯一家法院周二判决政府可以没收普京头号反对者亚历克谢·纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的资产。纳瓦尔尼被控挪用公款，他表示这是当局对反对者的威胁。
上个月，联邦调查委员会对纳瓦尔尼及其兄弟奥列格提起诉讼，称其涉嫌盗窃和洗钱，两人面临最高10年的监禁。审判日期尚未确定。
另外一宗案件中，现年37岁的纳瓦尔尼因盗窃被判五年监禁，缓期执行。
该法院的发言人说：“法庭今天批准没收资产。”她表示，由联邦调查员决定是否执行以及何时执行。
纳瓦尔尼称，对他的新指控是试图“恐吓”得罪当局的人。
他周二在博客中写道：“我不知道他们没收了什么资产。他们做决定的时候并未邀请我出庭。”（完） 编译：李富强 发稿：王琛
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。