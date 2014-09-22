普京计划出席澳洲G20峰会--报导

美国总统特朗普将寻求改革高阶海外劳工签证计划 鼓励招聘美国人
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
路透莫斯科9月22日 - 国际文传电讯社周一报导，俄罗斯总统普京计划出席澳洲布里斯班的20国集团(G20)峰会，尽管鉴于俄罗斯在乌克兰危机中扮演的角色，外界呼吁主办国拒绝普京参加此次峰会。
国际文传电讯社援引克林姆林宫发言人Dmitry Peskov的话称，“总统普京正继续为出席澳洲G20峰会做准备。”(完)
(编译 王颖；审校 艾茂林)
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路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。
路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)