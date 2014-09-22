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时事要闻 | 2014年 9月 22日 星期一 17:57 BJT

普京计划出席澳洲G20峰会--报导

路透莫斯科9月22日 - 国际文传电讯社周一报导，俄罗斯总统普京计划出席澳洲布里斯班的20国集团(G20)峰会，尽管鉴于俄罗斯在乌克兰危机中扮演的角色，外界呼吁主办国拒绝普京参加此次峰会。

国际文传电讯社援引克林姆林宫发言人Dmitry Peskov的话称，“总统普京正继续为出席澳洲G20峰会做准备。”(完)

(编译 王颖；审校 艾茂林)

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