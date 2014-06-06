普京被G7峰会拒之门外 祝他们“好胃口”

路透俄罗斯圣彼得堡6月5日 - 被七国集团（G7）峰会拒之门外的俄罗斯总统普京周四向这些国家的领导人发出了简短的信息：“祝你们好胃口。”

普京本应该这周在黑海度假胜地索契主持八国集团（G8）峰会。但美国、英国、法国、德国、加拿大、意大利和日本这七个国家放弃了该计划，自行召开了七国集团峰会，抗议俄罗斯将克里米亚并入俄版图。

记者们被告知在俄罗斯地理学会一个楼梯旁等待普京。当被记者问及感受时，普京几乎没有停下他快速的脚步。

“我希望他们好胃口，”普京说道，并迅速离去。

俄罗斯于1997年加入七国集团，七国集团随即变为八国集团，这是1991年前苏联解体后俄罗斯与西方国家和解的里程碑。

但乌克兰危机导致俄罗斯与美国和欧盟的关系降至冷战后的低点。西方国家对与普京关系密切的官员、律师和企业实施了签证禁令和资产冻结。

在周四结束的七国集团峰会上，各国领导人威胁称，如果俄罗斯不帮助乌克兰东部地区恢复稳定，将对俄罗斯实施更加严厉的制裁。

普京并未被西方完全孤立。他将从圣彼得堡飞往法国，周四晚些时候将与法国总统奥朗德共进晚餐，周五将参加诺曼底登陆70周年纪念仪式。

在法国期间，普京料会与德国总理默克尔和英国首相卡梅伦分别会面，但没有与美国总统奥巴马会面的计划。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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