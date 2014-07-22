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时事要闻 | 2014年 7月 22日 星期二 08:31 BJT

普京将与俄罗斯安全主管讨论“保卫主权及领土完整性”

路透莫斯科7月21日 - 俄罗斯总统普京周二将与安全委员会的顾问开会，讨论国防事务；此前东乌克兰发生新一轮战斗，且一架马来西亚航空客机在此区域坠落。

克林姆林宫发布声明指出，包含国防及安全主管在内的安全委员会将会讨论与“保卫俄罗斯联邦主权及领土完整性”。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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