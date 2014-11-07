克里姆林宫称美国调查普京盟友是攻击普京

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透莫斯科11月6日（记者 Alexei Anishchuk） - 克里姆林宫周四称，美国对总统普京核心圈子成员展开洗钱调查是对普京的猛烈攻击。
美国对大宗商品公司贡渥集团（Gunvor Group）联合创始人季姆琴科（Gennady Timchenko）展开调查，此举可能加剧俄罗斯与西方国家间的紧张关系。季姆琴科因乌克兰危机被列入制裁名单。
普京的发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）对记者表示，克里姆林宫对此一无所知，“我们感到万分困惑。”
“各种制裁行为究竟发生了什么很难解释，往往直接针对普京，”佩斯科夫说道。“这又是一个例子，对俄罗斯的攻击将焦点集中在该国领导人普京身上，尽管我不清楚消息的可靠程度。”
普京并未发表评论。熟悉情况的人士称，美国纽约东区检察官办公室对季姆琴科和贡渥展开调查，涉及所谓的石油贸易和洗钱。
季姆琴科资产的控股公司Volga Group发布声明称，季姆琴科不知道有任何针对他的调查。
“季姆琴科先生没有收到美国执法部门（包括纽约东区检察官办公室或美国司法部）对其活动调查的通知。”
“季姆琴科先生在从事商业活动时一直严格遵守法律，并信守最高商业道德标准，”声明称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：