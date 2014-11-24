普京称俄罗斯不容许遭到国际孤立 将关系恶化归咎于西方

路透莫斯科11月23日 - 自从乌克兰危机爆发后，俄罗斯与西方国家的关系恶化，俄国总统普京将此怪罪于西方国家，并表示俄国将不容许自己被孤立于另一道“铁幕”之后。

普京在俄罗斯塔斯社(TASS)周日发布的访问中还表示，西方对莫斯科的制裁，以及卢布贬值与油价下跌，不会对俄罗斯经济造成“灾难性的后果”。

美国与欧盟已经对俄罗斯并吞乌克兰的克里米亚半岛进行制裁，在莫斯科支持乌东分离主义份子对抗乌克兰之后，美、欧更是加大了制裁力道。

“我们了解‘铁幕’对我们的致命程度，”报导引述普京的话表示，“在任何情况下，我们都不会走上这条路，没有人可以建立一道墙孤立我们。那是不可能的！”

俄罗斯因为乌克兰问题与西方关系恶化，已经达到冷战以来最糟程度，乌东暴力冲突自4月中爆发以来，已夺走逾4,300人的生命。

对于西方的施压，普京指控美国与欧盟不顾俄罗斯利益。

“当俄罗斯开始...保护人民与其利益，(就西方的观点来看)情况马上变糟，”他表示。

“你会认为那是因为我们对乌克兰东部或克里米亚的立场所导致的吗？当然不是！如果不是因为那样的立场，他们也会另外找一个不同的理由。一直以来都是这样。”

**油价与权力**

制裁打击到俄罗斯疲弱的经济，并引发卢布贬值。今年以来卢布币值已跌约三分之一。全球油价下挫更使俄罗斯经济困境雪上加霜。石油是俄罗斯主要出口商品之一。

“如果能源价格是刻意压低的，这也打击那些引入限制的人，”普京并称，美国和沙特(沙乌地)阿拉伯等主要生产国共谋压低油价，从而损害俄罗斯经济。

普京表示大量供应来自美国页岩田、利比亚及沙特，还有伊拉克，包括来自伊斯兰国(IS)武装份子的黑市销售。他指责是那些大量供应造成油价下挫。

但普京对俄罗斯迟滞经济可能的后果，仍表现出目空一切的漠然。

“根本未必只有我们才会感受到制裁、油价大幅下挫(及)卢布走贬造成的负面影响或灾难性后果。这是不可能的！”

普京也不排除在2018年目前任期届满时，再度角逐总统宝座；不过他否认希望终生掌权。(完)

(编译 陈宗琦/张若琪 审校 张荻)

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