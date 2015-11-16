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时事要闻 | 2015年 11月 16日 星期一 16:20 BJT

普京称对上月坠机相关材料的研究已到最后阶段

路透土耳其贝莱克11月16日 - 俄罗斯总统普京对意大利总理伦齐称，俄罗斯对上月在埃及坠毁客机相关材料的研究已经处于最后阶段。这次坠机导致224人丧生。

伦齐则表示，“在打击恐怖主义方面，我们首要的应该是团结。”双方在土耳其举行的20国集团峰会间隙会面。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌
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