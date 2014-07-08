普京放弃援助乌东部叛军 暗示缓和危机意愿

路透莫斯科7月7日（记者 Timothy Heritage） - 乌克兰军方将叛军逼出乌克兰东部重镇斯拉夫扬斯克市(Slaviansk)前三周，叛军领导人向俄罗斯发出了绝望的军事援助请求。

“挺一周没问题，两周、三周或是一个月以后，叛军最好的士兵将流光鲜血，早晚会被消灭。”Igor Girkin称。该评论在互联网上被广泛阅读。

俄罗斯总统普京对该请求默不作声，周六，人数和装备都不占优的叛军放弃了守卫数周的城市，仿佛得到了信号。

周末的事件可能不仅是乌克兰总统波罗申科对分离主义者采取军事行动的转折点，也暗示普京不准备让乌克兰东部出现和克里米亚类似的情况，他愿意缓和危机，避免西方新的制裁，降低俄罗斯边境不稳定的威胁。

过去几周里，普京撤回了大部分集结在边境的军队，要求议会撤回允许其在乌克兰使用武力的授权，并与西方开展外交对话。俄罗斯还暗示愿意加大对边境的控制，乌克兰称叛军通过边境获得军事补给。

除非俄罗斯突然再次向军事干预的方向前进，普京的目标似乎是寻找缓和紧张局势的方法，同时又不丢脸。

“对乌克兰采取四个月的激进行动后，普京发现自己处在重要的岔道口。”前克里姆林宫顾问Andrei Illarionov周六在自由主义的俄罗斯电台Ekho Moskvy网站上发布博客称。

他表示，放弃叛军可能面临支持率下降的风险，可能激发俄罗斯国内对普京的反对，但进行军事干预或将不可避免地引发与西方的对抗。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。