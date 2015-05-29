普京下令将俄和平时期士兵阵亡信息列为国家机密

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月28日 （记者 Gabriela Baczynska） - 俄罗斯总统普京周四下令，在和平时期参加特别行动的俄罗斯士兵的阵亡信息应被列为国家机密。

根据此前俄罗斯法律，仅战时阵亡信息会被列为国家机密。普京修订了这项法令。俄罗斯被指向乌克兰东部派出军队参战，普京一再称俄并未介入乌东部战事。

被要求解释普京此举背后的逻辑时，普京发言人帕斯科夫（Dmitry Peskov）否认这与乌克兰有任何关联。“正在修订国家机密法，”他在电话会上表示。

美国国务院发言人拉特基（Jeff Rathke）在新闻简布会上表示，这项法律是对新闻自由和透明的打压。

“我们认为这是掩耳盗铃的错误做法，即俄罗斯现役军人正在乌克兰东部作战和阵亡，而俄罗斯政府却在否认这一点，”他说道。

俄罗斯反对派活动人士本月发布了一项报告称，去年夏天和今年早些时候最少有220名现役俄罗斯士兵在乌东部战事中阵亡。

该报告的发起者是2月遭枪杀的俄罗斯反对派领袖涅姆佐夫（Boris Nemtsov）。涅姆佐夫的亲密助手Ilya Yashin协助将报告定稿，Yashin通过电话向路透表示：“这表明与乌克兰的战争--不宣而战--是普京的一大痛点。”（完）