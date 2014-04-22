焦点：普京在乌克兰问题上“放长线钓大鱼”

路透莫斯科4月21日（记者 Christian Lowe） -俄罗斯上周决定签署乌克兰和平协议，但这并不意味着克里姆林宫在让步，而是表明俄总统普京做好了耐心追求最终目标的准备。

从普京个人及其小圈子的思路判断，普京的目标可能是：有朝一日，重新将说俄语的人团结在一个大家庭里，包括那些住在乌克兰境内的人。

作为一个熟练的谋略家，普京知道如果太快推进这样的雄心可能对俄罗斯不利，而眼下西方威胁制裁以及欧洲急于降低对俄罗斯天然气供应的依赖，便是很好的例证。

因此上周在日内瓦签署乌克兰问题四方协议，向西方展现愿意妥协的姿态，从战术上而言俄罗斯这么做是合理的。

普京的战术

普京当前总统任期还有四年，并且此后连任的机会很大，因此，他有的是时间，而西方领导人的政策则更多受短期因素驱动，从这点上而言，普京存在优势。

“当前重点是做好准备，做好乌克兰危机将持续很久的准备。”《全球事务中的俄罗斯》（Russia in GlobalAffairs）杂志编辑卢科亚诺夫（Fyodor Lukyanov）说。

“协议会被打破，然后再重签协议。这次，俄罗斯不是防御，而是前进。这意味着俄罗斯不用着急，可以按部就班地向前推进。”

普京准备从长计议，这意味着短期内他不大可能积极寻求卷入围绕乌克兰问题的武装冲突。

同样地，欧洲国家必须适应这样的长期前景：持续制裁导致与俄罗斯贸易关系复杂化，且一直面临来自俄罗斯的天然气供应中断的威胁。

克里姆林宫公开宣称的在乌克兰的目标有限：保护俄罗斯自身安全、对抗北约扩张以及帮助在乌克兰面临迫害威胁的说俄语居民。俄罗斯否认有入侵乌克兰的计划。

上周在日内瓦洲际酒店，来自俄罗斯、欧盟、美国和乌克兰的代表签署文件，呼吁乌克兰境内的非法武装团体放下武器，其中包括亲俄分裂主义者。

但周日一个分裂主义者控制的检查站发生交火，导致数人丧生。俄罗斯指责乌克兰未能执行日内瓦协议。

了解日内瓦会谈的人士称，这次会谈值得关注，因这是俄罗斯外长拉夫罗夫首次本着谈成协议的使命，来讨论乌克兰问题。

但一位要求匿名的欧洲外交官则持怀疑态度，称签署协议不过是莫斯科伪装的一个假象。

该外交官称，俄罗斯作出准备谈判的姿态，缓解自身面临的外交压力，从而在遭遇进一步制裁前赢得时间。

该官员说：“谈判和妥协不过是（普京的）战术。他想拿下乌克兰。”

俄罗斯作出妥协姿态，可能加剧西方阵营内部分化，这对克里姆林宫有利。目前西方阵营内部已存在分歧，美国立场更强硬，欧洲则相对审慎，许多欧洲国家想尽量避免对抗。

俄罗斯的目标

在克里姆林宫公开宣称的目标背后，有迹象表明俄罗斯可能还有更广泛的目标。

普京在上周四的年度电视答问中，曾回顾在沙皇统治时期，如今乌克兰东部和南部的许多地区属于俄国，当时的名字是“新俄罗斯”（Novorossiya）。

他说：“1920年代，苏维埃政府把所有这些领土交给了乌克兰。至于他们为什么这么做，天知道！”

相对于近四个小时的答问，这些话只是小插曲，但克里姆林宫观察人士认为，这些话非常重要。

曾担任普京经济顾问的伊拉里奥诺夫（AndreiIllarionov）说：“（他）现在的目标是建立‘新俄罗斯’。这是他的历史使命。”

普京的发言人佩斯科夫（DmitryPeskov）被问及普京提到“新俄罗斯”和沙皇时期边界究竟想说明什么，但他拒绝置评。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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