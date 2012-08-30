博客：游艇、豪宅、专机、名表 普京被批生活奢华

记者 Steve Gutterman

普京曾把掌管俄罗斯政权比作当“囚徒”，但反对派领导人周二称，随总统宝座而来的四艘游艇、更不用提宫殿、专机以及奢侈的特别待遇，或可解释普京为何拒绝放弃“囚徒”生活。

俄罗斯反对派领导人涅姆佐夫（Boris Nemtsov）在一份名为《一个囚徒的生活》报告中称，普京能享用58架飞机和直升机、20处豪华住宅，更不用提11块名表，单是这些手表的价值就是普京年薪的数倍。报告称，这是对成百上千万仅能勉强生存的俄罗斯人的“公然和讽刺地挑衅”。

克里姆林宫一直将59岁的普京描绘成品味简单、喜爱大众运动和户外消遣的人，对该报告未立即置评。

普京公布他的个人收入仅有美国总统的四分之一，且一直否认关於他聚敛了大量私人财富的说法。上述报告未说明普京的个人财富，但用了32页说明普京自2000年入主克里姆林宫以来是如何提升总统的待遇。

“促使普京恋栈的最主要原因之一，是他已经习惯了的财富和奢侈的氛围，”涅姆佐夫和报告联合作者马丁纽克（Leonid Martynyuk）写道。“在一个逾2,000万人仅能勉强生存的国家，总统的奢侈生活是对社会公然和讽刺地挑衅。”

“我们绝对不能忍受这些。”

在诸多吸引眼球的细节中，报告作者突出描绘了总统专机上一个造价7.5万美元的厕所。作者还从相关照片中识别出普京手腕上带过11块名贵手表，并估算出它们的总价值约为70万美元。普京公布的个人年收入为约11.5万美元。

**“囚徒”的游艇**

尽管俄罗斯民众对沙皇及苏联政治局时期领导层的奢华屡见不鲜，但在普京面临他执政12年来最大规模的抗议风潮之际，这些内容在这一时机曝光对他来说颇为尴尬。目前的抗议者大多来自城市中产阶级自由派，他们正试图使怒火继续蔓延。

报告中的配图展示了奢华的住宅、喷气飞机、直升机、豪车及手表，在脚注中还指明很多信息来源於俄罗斯媒体。报告称，自普京2000年首次成为俄罗斯总统以来，总统官邸新增了九处。

普京可用的飞机包括15架直升机，以及43架其他飞机其中包括一架空客、两架达索猎鹰（Dassault Falcon）商务飞机和一架伊尔-96（Ilyushin Il-96）大型客机。伊尔-96客机有一个由珠宝商装饰的、造价1,800万美元的客舱，报告称该客机的厕所花费近7.5万美元。

2008年，普京将总统繁重的工作描绘成像“囚徒”一样。而此次曝光的克里姆林宫豪华游艇，可能让人更多地将普京的生活方式与俄罗斯高调的商业巨头作比较。

其中一艘53.7长的游艇内部由顶尖设计师专门设计内饰，拥有一个spa池，还有瀑布和酒窖。

不过报告称，“克里姆林舰队真正的钻石”是一艘五层的游艇，上面有按摩浴缸、烧烤设施、一个枫木柱以及一个巨大的镶满大理石的浴室。

报告称：“俄罗斯正持续走向毁灭……国家失去了逾500万民众；和非洲同样水平的腐败束缚了经济活动以及日常生活；俄罗斯对自然资源的依赖在普京掌权期间也只增不减。”

普京常在公共场合称自己为“你谦卑的仆人”。报告称，据普京今年的财产公布资料，他年收入360万卢布（11.3万美元），有三辆老旧国产车以及他父亲留下的一辆拖车。