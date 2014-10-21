普京对道达尔CEO遇难表示哀悼--塔斯社

路透莫斯科10月21日 - 塔斯社援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov报导称，俄罗斯总统普京向法国道达尔(TOTF.PA)首席执行官Christophe de Mergerie遇难表示哀悼。

“普京与de Margerie相识已久，工作关系密切。”报导称。

道达尔及机场官员称，昨夜Christophe de Mergerie乘坐的飞机从莫斯科伏努科沃机场起飞时与一辆除雪车相撞，导致de Mergerie丧生。

“总统高度赞赏de Mergerie的商业技能，以及他在发展俄法双边关系及其他方面的持续贡献。”塔斯社援引Peskov报导称。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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