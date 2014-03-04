普京下令俄军演部队撤回所属基地

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透莫斯科3月4日 - 俄罗斯新闻机构周二引述克林姆林宫发言人称，俄罗斯总统普京已下令本周进行军事演习的部队回到基地。
发言人Dmitry Peskov称这次军事演习是成功的。此次军演地区是在与乌克兰接壤的俄罗斯西部。但俄方否认军演和乌克兰事件有关。(完)
(编译 李婷仪 审校 石冠兰)
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路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。