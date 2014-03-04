普京下令俄军演部队撤回所属基地

路透莫斯科3月4日 - 俄罗斯新闻机构周二引述克林姆林宫发言人称，俄罗斯总统普京已下令本周进行军事演习的部队回到基地。

发言人Dmitry Peskov称这次军事演习是成功的。此次军演地区是在与乌克兰接壤的俄罗斯西部。但俄方否认军演和乌克兰事件有关。(完)

(编译 李婷仪 审校 石冠兰)

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