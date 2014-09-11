更新版 1-东欧情势：普京下令检查俄远东军队的战斗准备情况

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(新增细节；本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月11日 - 俄罗斯总统普京下令对远东俄军的战斗准备情况进行检查。
俄罗斯新闻机构报导称，国防部长绍伊古周四告知武装部队领导层，已经命令东部军区的部队在莫斯科时间上午10点进入全面战斗准备状态。
在俄罗斯与西方因乌克兰危机关系紧张之际，普京下令执行的一些军事检查和军事演习意在测试和彰显俄军的能力，令局势更加紧张。
新闻报导称，俄罗斯迅速检查远东部队意在测试战争状态下贸易、通讯和运输部门驻当地分支的能力。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT