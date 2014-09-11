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亚洲 | 2014年 9月 11日 星期四 18:23 BJT

更新版 1-东欧情势：普京下令检查俄远东军队的战斗准备情况

(新增细节；本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月11日 - 俄罗斯总统普京下令对远东俄军的战斗准备情况进行检查。

俄罗斯新闻机构报导称，国防部长绍伊古周四告知武装部队领导层，已经命令东部军区的部队在莫斯科时间上午10点进入全面战斗准备状态。

在俄罗斯与西方因乌克兰危机关系紧张之际，普京下令执行的一些军事检查和军事演习意在测试和彰显俄军的能力，令局势更加紧张。

新闻报导称，俄罗斯迅速检查远东部队意在测试战争状态下贸易、通讯和运输部门驻当地分支的能力。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌
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