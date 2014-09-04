普京访问蒙古国 称诺门罕战役的胜利是俄蒙关系的基石

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透乌兰巴托9月3日 - 俄罗斯总统普京周三在访问蒙古国期间称，1939年诺门罕战役的胜利是俄罗斯与蒙古国关系的基石。普京的此番言论可能令日本不满。
普京的此番言论可能被日本方面视为讥讽，日本之前就乌克兰危机对俄罗斯实施过制裁。
“今天，我们一起庆祝两国共同历史中的一件重大事件--诺门罕战役胜利75周年，”普京在与蒙古国总统额勒贝格道尔吉（Tsakhia Elbegdorj）开始举行会谈时称。
“历史的记忆和曾经的英雄事件，是建立俄罗斯-蒙古国关系的良好基石。”
诺门罕战役的胜利，令当时日军侵略苏联的企图落空。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。