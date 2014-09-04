版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 11:04 BJT

普京访问蒙古国 称诺门罕战役的胜利是俄蒙关系的基石

(本文由路透中文网编译提供)

路透乌兰巴托9月3日 - 俄罗斯总统普京周三在访问蒙古国期间称，1939年诺门罕战役的胜利是俄罗斯与蒙古国关系的基石。普京的此番言论可能令日本不满。

普京的此番言论可能被日本方面视为讥讽，日本之前就乌克兰危机对俄罗斯实施过制裁。

“今天，我们一起庆祝两国共同历史中的一件重大事件--诺门罕战役胜利75周年，”普京在与蒙古国总统额勒贝格道尔吉（Tsakhia Elbegdorj）开始举行会谈时称。

“历史的记忆和曾经的英雄事件，是建立俄罗斯-蒙古国关系的良好基石。”

诺门罕战役的胜利，令当时日军侵略苏联的企图落空。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐