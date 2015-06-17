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路透中文国际短讯 | 2015年 6月 17日 星期三 15:43 BJT

普京称俄将加强核武库

俄罗斯总统普京周二称，俄对本国边界附近部署的反导弹防御系统感到关切。他说：“我们将被迫将我们的武装力量瞄准……那些对俄存在威胁的地区。”普京宣布俄罗斯核武库今年将增加逾40枚洲际弹道导弹，美国国务卿克里对此表示忧虑，称没人希望重回“冷战那样的状态”。路透

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