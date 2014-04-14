普京与奥巴马通话 否认插手乌克兰事务

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透莫斯科4月15日 -克里姆林宫表示，俄罗斯总统普京在与美国总统奥巴马通电话时，否认俄政府插手乌克兰，并敦促美国利用其影响力阻止乌克兰发生流血事件。
“俄罗斯方面强调，顿涅茨克、卢甘斯克、哈尔科夫、斯拉夫扬斯克和其他乌克兰东南部城市发生的抗议活动，是乌克兰领导层既无意愿，也无能力顾及俄罗斯族和俄语人口利益的结果，”克里姆林宫在声明中称。
“总统普京呼吁奥巴马尽最大可能来阻止乌克兰发生动武和流血事件。”
普京对奥巴马称，有关俄罗斯干预乌克兰的报导是基于错误的信息。他说，乌克兰政府应该把重点放在团结全国所有地区共同制定出新宪法上。
声明称，双方同意在4月17日日内瓦举行乌克兰问题会谈前继续进行外交斡旋。(完)
(编译 徐文焰/侯向明； 审校 许娜)
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。