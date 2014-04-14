普京与奥巴马通话 否认插手乌克兰事务

路透莫斯科4月15日 -克里姆林宫表示，俄罗斯总统普京在与美国总统奥巴马通电话时，否认俄政府插手乌克兰，并敦促美国利用其影响力阻止乌克兰发生流血事件。

“俄罗斯方面强调，顿涅茨克、卢甘斯克、哈尔科夫、斯拉夫扬斯克和其他乌克兰东南部城市发生的抗议活动，是乌克兰领导层既无意愿，也无能力顾及俄罗斯族和俄语人口利益的结果，”克里姆林宫在声明中称。

“总统普京呼吁奥巴马尽最大可能来阻止乌克兰发生动武和流血事件。”

普京对奥巴马称，有关俄罗斯干预乌克兰的报导是基于错误的信息。他说，乌克兰政府应该把重点放在团结全国所有地区共同制定出新宪法上。

声明称，双方同意在4月17日日内瓦举行乌克兰问题会谈前继续进行外交斡旋。(完)

(编译 徐文焰/侯向明； 审校 许娜)

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