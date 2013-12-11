普京命令俄军方年内完成北极圈内设施建设计划

路透莫斯科12月10日（记者 Thomas Grove） -俄罗斯总统普京命令俄军方提高对北极圈的关注度，并在年底前完成升级北极圈内军事基地的计划。北极圈内资源丰富，是多国争夺的焦点。

普京面对俄国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）称赞了军方在北极圈内的工作。

“我要求你对北极圈内基础设施和部队的部署予以特别关注。”普京在国防部高层会议上说道。

“Tiksi机场重建和Severomorsk-1机场建设按计划要在年底前完成，我预计能够完成。”普京发表电视评论称。

普京表示，俄罗斯已经完成新西伯利亚群岛上一个机场的改造，该机场于1993年被废弃。今年早些时候，俄罗斯向新西伯利亚群岛派出了10艘军舰和四艘破冰船，以彰显武力。

普京本周早些时候曾指出，俄罗斯军方需要在北极圈内活动，以防止来自美国的潜在威胁。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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