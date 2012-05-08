普京下令要求提高投资整顿就业

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透莫斯科5月7日电---俄罗斯总统普京周一正式就任後颁布一系列总统令,要求政府促进投资,并整顿国营产业.
普京在总统令中设定了长期经济和社会目标.再次出任总统的他将面临改善俄罗斯商业环境,减少政府角色,降低能源出口依赖的压力.此次总统任期为六年.
普京要求政府采取措施提高资本投资在国内生产总值(GDP)中的比例,在2015年从目前的20%升至不低於25%,到2020年创造2,500万个高生产力的就业岗位.
他还要求到2018年将劳动生产力提高50%,将高科技产品占GDP的份额提高30%,以减少俄罗斯对自然资源的依赖.
普京表示,希望政府出售非自然资源或非国防企业以及非自然垄断企业的权益.这需要对私有化计划进行修订,他希望到11月1日前能够完成.
在梅德韦杰夫担任总统期间,俄罗斯起草了一份320亿美元的私有化计划,但几无进展.
普京要求到2018年将实质薪资水平提高40-50%,并称抵押贷款平均利率不应高於通胀率超过2.2个百分点.(完)
--编译 程琳;审校 张若琪
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