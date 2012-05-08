普京下令要求提高投资整顿就业

路透莫斯科5月7日电---俄罗斯总统普京周一正式就任後颁布一系列总统令,要求政府促进投资,并整顿国营产业.

普京在总统令中设定了长期经济和社会目标.再次出任总统的他将面临改善俄罗斯商业环境,减少政府角色,降低能源出口依赖的压力.此次总统任期为六年.

普京要求政府采取措施提高资本投资在国内生产总值(GDP)中的比例,在2015年从目前的20%升至不低於25%,到2020年创造2,500万个高生产力的就业岗位.

他还要求到2018年将劳动生产力提高50%,将高科技产品占GDP的份额提高30%,以减少俄罗斯对自然资源的依赖.

普京表示,希望政府出售非自然资源或非国防企业以及非自然垄断企业的权益.这需要对私有化计划进行修订,他希望到11月1日前能够完成.

在梅德韦杰夫担任总统期间,俄罗斯起草了一份320亿美元的私有化计划,但几无进展.

普京要求到2018年将实质薪资水平提高40-50%,并称抵押贷款平均利率不应高於通胀率超过2.2个百分点.(完)

--编译 程琳;审校 张若琪

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。