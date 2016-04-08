俄罗斯总统普京：“巴拿马文件”中提到的朋友不腐败

路透俄罗斯圣彼得堡4月7日（记者 Vladimir Soldatkin） - 俄罗斯总统普京表示，“巴拿马文件”中提到的他一个朋友没有做错事，将业务中赚到的钱用于购买昂贵的乐器，他将会把这些乐器捐给公共机构。

媒体基于巴拿马一家律师事务所泄露的文件报导称，普京的朋友、大提琴家Sergei Roldugin悄悄建立了一个商业帝国，所涉及的离岸交易可能与普京有关。

普京在圣彼得堡对支持者们称，有人通过泄密文件捏造腐败指控，试图破坏俄罗斯稳定。

“我们的对手最担心俄罗斯团结和巩固。他们试图从内部瓦解我们，以让我们更顺从，”普京说道，这是他首次对“巴拿马文件”发表公开评论。

普京描述指控称：“有俄罗斯总统的某位朋友，他干了这样那样的事，有可能存在腐败因素。”

“但其实没有任何（腐败因素）。”

普京表示，Roldugin是一名卓越的音乐家，是一家俄罗斯企业的小股东，他从这家公司赚了一些钱，但不是“几十亿美元”。

普京还指出，Roldugin从这家公司中赚的钱几乎都用于从海外购买昂贵的乐器，他正在将这些乐器交给国有机构。

“我对拥有这样的朋友感到自豪，”普京说道。（完）