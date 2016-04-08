俄罗斯总统普京：“巴拿马文件”中提到的朋友不腐败

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透俄罗斯圣彼得堡4月7日（记者 Vladimir Soldatkin） - 俄罗斯总统普京表示，“巴拿马文件”中提到的他一个朋友没有做错事，将业务中赚到的钱用于购买昂贵的乐器，他将会把这些乐器捐给公共机构。
媒体基于巴拿马一家律师事务所泄露的文件报导称，普京的朋友、大提琴家Sergei Roldugin悄悄建立了一个商业帝国，所涉及的离岸交易可能与普京有关。
普京在圣彼得堡对支持者们称，有人通过泄密文件捏造腐败指控，试图破坏俄罗斯稳定。
“我们的对手最担心俄罗斯团结和巩固。他们试图从内部瓦解我们，以让我们更顺从，”普京说道，这是他首次对“巴拿马文件”发表公开评论。
普京描述指控称：“有俄罗斯总统的某位朋友，他干了这样那样的事，有可能存在腐败因素。”
“但其实没有任何（腐败因素）。”
普京表示，Roldugin是一名卓越的音乐家，是一家俄罗斯企业的小股东，他从这家公司赚了一些钱，但不是“几十亿美元”。
普京还指出，Roldugin从这家公司中赚的钱几乎都用于从海外购买昂贵的乐器，他正在将这些乐器交给国有机构。
“我对拥有这样的朋友感到自豪，”普京说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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