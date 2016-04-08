俄罗斯总统普京：“巴拿马文件”中提到的朋友不腐败

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯圣彼得堡4月7日 - 俄罗斯总统普京表示，“巴拿马文件”中提到的他一个朋友没有做错事，将业务中赚到的钱用于购买昂贵的乐器，他将会把这些乐器捐给公共机构。
媒体基于巴拿马一家律师事务所泄露的文件报导称，普京的朋友、大提琴家Sergei Roldugin悄悄建立了一个商业帝国，所涉及的离岸交易可能与普京有关。
普京在圣彼得堡对支持者们称，有人通过泄密文件捏造腐败指控，试图破坏俄罗斯稳定。
“我们的对手最担心俄罗斯团结和巩固。他们试图从内部瓦解我们，以让我们更顺从，”普京说道，这是他首次对“巴拿马文件”发表公开评论。
普京描述指控称：“有俄罗斯总统的某位朋友，他干了这样那样的事，有可能存在腐败因素。”
“但其实没有任何（腐败因素）。”
普京表示，Roldugin是一名卓越的音乐家，是一家俄罗斯企业的小股东，他从这家公司赚了一些钱，但不是“几十亿美元”。
普京还指出，Roldugin从这家公司中赚的钱几乎都用于从海外购买昂贵的乐器，他正在将这些乐器交给国有机构。
“我对拥有这样的朋友感到自豪，”普京说道。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)