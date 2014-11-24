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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 24日 星期一 10:15 BJT

普京称俄罗斯不容许遭到国际孤立

自从乌克兰危机爆发后，俄罗斯与西方国家的关系恶化，俄国总统普京将此怪罪于西方国家，并表示俄国将不容许自己被孤立于另一道“铁幕”之后。普京称，西方对莫斯科的制裁，以及卢布贬值与油价下跌，不会对俄罗斯经济造成“灾难性的后果”。路透
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