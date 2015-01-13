普京不会出席波兰大屠杀纪念日--报导

英国脱欧事务大臣称英国不会为退欧先付1,000亿欧元
路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。
路透莫斯科1月13日 - 国际文传电讯社周二援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov报导称，俄罗斯总统普京不会出席本月在波兰举行的大屠杀纪念日。
消息人士周一对路透称，普京不太可能参加此次活动，因为乌克兰危机引发的不信任导致有关安排索然无趣。
“总统的时间表上没有这一项，”Peskov说道，并称普京并未收到出席该活动的正式邀请。
消息人士称，考虑到邀请俄罗斯领导人可能带来的国内政治影响，波兰并未向普京发出外交邀请。波兰曾批评俄罗斯在乌克兰危机中扮演的角色。
Peskov还表示，据俄罗斯了解，这样的活动往往没有正式邀请，但普京也没有收到私人邀请。
“他不会参加，但我们当然重视所有纪念活动，特别是（二战）胜利70周年，包括将在波兰举行的纪念活动。”国际文传电讯社援引Peskov的报导称。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透伦敦5月3日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。
路透首尔5月3日 - 朝鲜周三表示，其4月底拘留的一名美国男子，是以从事“敌对行为”为由被扣留的。 朝鲜中央通讯社称，这名名为Kim Sang Dok的美国人，是在平壤机场被以从事“颠覆朝鲜的敌对犯罪行为”为由遭到逮捕。 朝中社称，执法当局目前正在对罪行进行调查。这名美国人Kim似乎就是朝中社4月22日所说的被拘留的美国公民。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
路透联合国5月2日 - 外交人士称，美国正就联合国安理会对朝鲜多次发射弹道导弹作出何种回应与中国进行协商，其中包括实施制裁。安理会通常会在声明中谴责发射弹道导弹的行为。