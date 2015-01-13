普京不会出席波兰大屠杀纪念日--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月13日 - 国际文传电讯社周二援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov报道称，俄罗斯总统普京不会出席本月在波兰举行的大屠杀纪念日。

消息人士周一对路透称，普京不太可能参加此次活动，因为乌克兰危机引发的不信任导致有关安排索然无趣。

“总统的时间表上没有这一项，”Peskov说道，并称普京并未收到出席该活动的正式邀请。

消息人士称，考虑到邀请俄罗斯领导人可能带来的国内政治影响，波兰并未向普京发出外交邀请。波兰曾批评俄罗斯在乌克兰危机中扮演的角色。

Peskov还表示，据俄罗斯了解，这样的活动往往没有正式邀请，但普京也没有收到私人邀请。

“他不会参加，但我们当然重视所有纪念活动，特别是(二战)胜利70周年，包括将在波兰举行的纪念活动。”国际文传电讯社援引Peskov的报道称。(完)