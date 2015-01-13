普京不会出席波兰大屠杀纪念日--报导

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月13日 - 国际文传电讯社周二援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov报道称，俄罗斯总统普京不会出席本月在波兰举行的大屠杀纪念日。
消息人士周一对路透称，普京不太可能参加此次活动，因为乌克兰危机引发的不信任导致有关安排索然无趣。
“总统的时间表上没有这一项，”Peskov说道，并称普京并未收到出席该活动的正式邀请。
消息人士称，考虑到邀请俄罗斯领导人可能带来的国内政治影响，波兰并未向普京发出外交邀请。波兰曾批评俄罗斯在乌克兰危机中扮演的角色。
Peskov还表示，据俄罗斯了解，这样的活动往往没有正式邀请，但普京也没有收到私人邀请。
“他不会参加，但我们当然重视所有纪念活动，特别是(二战)胜利70周年，包括将在波兰举行的纪念活动。”国际文传电讯社援引Peskov的报道称。(完)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。