民调显示普京支持率降至12年低位

独立民调机构Levada周四称，俄罗斯总统普京的公众支持率降至12年来最低水平，因受民众信心下滑拖累。调查显示，普京的支持率为62%，仍高于很多西方领导人，但却是2000年6月以来最低水平。调查进行的时间为1月18-21日。路透