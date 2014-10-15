俄乌两国元首已就恢复乌东和平进行讨论

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透莫斯科10月15日 - 克里姆林宫周二晚在一项声明中表示，俄罗斯总统普京与乌克兰总统波罗申科，已经就恢复乌克兰东部和平的可能举措进行了讨论。
声明另外表示，两国领袖也同意于10月16-17日在米兰举行的一项峰会中讨论天然气供应事宜。
俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) (GAZP.MM)在乌克兰未能支付天然气债务后，于今年6月切断对乌克兰的天然气供应。欧洲有三分之一的天然气来自俄罗斯，其中约半数经过乌克兰输送。(完)
(编译 陈宗琦；审校 田建华)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。