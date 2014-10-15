俄乌两国元首已就恢复乌东和平进行讨论

路透莫斯科10月15日 - 克里姆林宫周二晚在一项声明中表示，俄罗斯总统普京与乌克兰总统波罗申科，已经就恢复乌克兰东部和平的可能举措进行了讨论。

声明另外表示，两国领袖也同意于10月16-17日在米兰举行的一项峰会中讨论天然气供应事宜。

俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) (GAZP.MM)在乌克兰未能支付天然气债务后，于今年6月切断对乌克兰的天然气供应。欧洲有三分之一的天然气来自俄罗斯，其中约半数经过乌克兰输送。(完)

(编译 陈宗琦；审校 田建华)

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