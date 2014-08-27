俄乌总统结束“艰难”会谈 波罗申科将寻求达成停火协议

在与俄罗斯总统普京深夜会晤后，乌克兰总统波罗申科承诺将拟出平息乌东部冲突的紧急停火计划。普京称会谈是积极的，但他表示俄罗斯不便参与乌克兰与东部两个反叛地区之间的详细停火计划。一对一的会谈进行了两小时，波罗申科形容会谈“非常胶着且复杂”。图为普京和波罗申科握手致意。路透