俄乌总统结束“艰难”会谈 波罗申科将寻求达成停火协议

奥朗德称法国面临非常高的恐怖主义威胁
法国总统奥朗德周二表示，法国面临非常高的恐怖主义威胁。之前一名法国警官在家门口被一名持刀者杀害，还在家里发现了其伴侣的尸体，“伊斯兰国”的Amaq通讯社称，“伊斯兰国”对此事件负责。奥朗德称，杀害警察事件绝对是一次恐怖袭击。路透
在与俄罗斯总统普京深夜会晤后，乌克兰总统波罗申科承诺将拟出平息乌东部冲突的紧急停火计划。普京称会谈是积极的，但他表示俄罗斯不便参与乌克兰与东部两个反叛地区之间的详细停火计划。一对一的会谈进行了两小时，波罗申科形容会谈“非常胶着且复杂”。图为普京和波罗申科握手致意。路透
法国总统奥朗德周二表示，法国面临非常高的恐怖主义威胁。之前一名法国警官在家门口被一名持刀者杀害，还在家里发现了其伴侣的尸体，“伊斯兰国”的Amaq通讯社称，“伊斯兰国”对此事件负责。奥朗德称，杀害警察事件绝对是一次恐怖袭击。路透
中国股市沪综指周一收挫3.2%，创三个半月最大单日跌幅。分析师指出，假日期间海外金融市场避险情绪明显升温，受此影响，今日大盘低开低走，尾盘加速跳水。另外管理层近日再次表态，促进价值投资理念形成，表明有意挤压市场泡沫，对传媒、影视板块等部分高估值品种造成明显压力，今日创业板领跌令场内人气再次受挫。上证A股今日成交1,981亿元人民币，上日为1,771亿元。路透
美国民主党总统参选人希拉里周二宣称赢得民主党总统候选人提名战。希拉里将此视为美国历史的里程碑，称这是美国历史上女性首次成为主要政党的总统候选人。白宫称总统奥巴马已致电希拉里，祝贺她赢得民主党总统候选人提名所需票数。路透