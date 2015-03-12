普京推迟访问哈萨克斯坦 克里姆林宫否认普京生病传闻

俄罗斯和哈萨克斯坦官员称，俄罗斯总统普京推迟对哈萨克斯坦的访问。哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的顾问及发言人阿巴耶夫宣布，两国领导人原定于下周举行的会晤推迟，但未透露推迟原因或新的会晤日期。俄罗斯国际文传电讯社报导称，普京的发言人佩斯科夫证实访问活动推迟，但对有关普京生病的说法则予以否认。路透