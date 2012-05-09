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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 9日 星期三 10:15 BJT

普京与梅德韦杰夫完成角色互换

继普京周一宣誓就任俄罗斯总统后，国家杜马周二批准前总统梅德韦杰夫出任总理，与普京完成角色互换，这引发反对派大规模抗议活动。

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