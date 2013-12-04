普京支持率降至13年来最低--民调

埃及两城市教堂遭炸弹袭击导致44死 伊斯兰国宣称负责
路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。
路透莫斯科12月3日（记者 Steve Gutterman） -俄罗斯独立调查机构Levada周二称，物价上涨和经济放缓导致俄罗斯总统普京的公众支持率上个月下降至逾13年来最低水平。
调查显示，11月普京的支持率为61%，低于10月的64%。之前的年内低点为1月时的62%。
很多领导人可能会羡慕普京的支持率，但对普京来说，这是2000年6月以来的Levada月度调查中支持率最低的一次；普京2000年5月开始首个总统任期。
“在物价持续上升的背景下，很多人看不到（经济）情况发生正面改善的希望，”Levada副主任AlexeiGrazhdankin说道，称这可能是拖累普京支持率的主要因素。
2000-2008年的两个总统任期内，普京的支持率超过了70%，当时正值经济在石油的带动下蓬勃发展，有时支持率能超过80%。
Grazhdankin指出，调查暗示如果近期举行选举，普京可能无法获得50%以上的选票，以避免二次选举。
但他亦表示，61%的支持率为普京提供很大的支持缓冲，俄罗斯人尚没有一致支持其他人的迹象。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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