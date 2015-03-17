普京再次公开露面 对“八卦”一笑置之

俄罗斯总统普京从公众视线消失10天后，周一再次露面，对外界有关他健康的传言一笑置之。普京周一在圣彼得堡市郊的康斯坦丁宫与吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫会晤，这是他自3月5日以来首次在公开场合露面。吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫也间接澄清普京的健康传言，称普京“亲自开车带我四处转。”路透